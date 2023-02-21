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Нафанаилов Василий Гаврильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Нафанаилов Гаврил Гаврильевич

Мать: Нафанаилова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1993

Дочь: Петрова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Нафанаилова Альбина Константиновна

Рождение ребёнка
24.04.2000

Сын: Нафанаилов Гаврил Васильевич

Мать ребёнка: Нафанаилова Альбина Константиновна

Рождение ребёнка
15.06.2010

Сын: Нафанаилов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Нафанаилова Альбина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нафанаилова Альбина Константиновна

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