Нафанаилов Василий Гаврильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Рождение ребёнка
02.11.1993
Дочь: Петрова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Нафанаилова Альбина Константиновна
Рождение ребёнка
24.04.2000
Сын: Нафанаилов Гаврил Васильевич
Мать ребёнка: Нафанаилова Альбина Константиновна
Рождение ребёнка
15.06.2010
Сын: Нафанаилов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Нафанаилова Альбина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно