Черноусова (Григорьева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Григорьева) Анна Александровна

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Место рождения

г.Томск

Дата рождения

14.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1978

Отец: Григорьев Александр Георгиевич

Мать: Григорьева Ольга Ивановна

г.Томск
Образование
Между 1995 и 2000
г. Томск
Томский Политехнический университет (инженер-геофизик)
Бракосочетание
18.11.2004

Муж: Черноусов Евгений Викторович

г. Томск
Рождение ребёнка
07.09.2005

Сын: Черноусов Тимофей Евгеньевич

Отец ребёнка: Черноусов Евгений Викторович

г. Северск Томской области
Рождение ребёнка
21.12.2015

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Зорин Максим Сергеевич

г. Томск
Развод
Неизвестно

Муж: Черноусов Евгений Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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