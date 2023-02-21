Черноусова (Григорьева) Анна Александровна
Место рожденияг.Томск
Дата рождения14.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1978
г.Томск
Образование
Между 1995 и 2000
г. Томск
Томский Политехнический университет (инженер-геофизик)
Бракосочетание
18.11.2004
г. Томск
Рождение ребёнка
07.09.2005
Сын: Черноусов Тимофей Евгеньевич
Отец ребёнка: Черноусов Евгений Викторович
г. Северск Томской области
Рождение ребёнка
21.12.2015
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Зорин Максим Сергеевич
г. Томск
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно