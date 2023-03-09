Дулова (Романова) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1938
Дата смерти09.03.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1970
Сын: Дулов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Дулов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дулов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дулов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2023