Полынцева Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолынцева Нина Алексеевна

Полынцева Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зуева Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полынцева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Полынцев Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полынцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Полынцев Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полынцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Полынцев Михаил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полынцев Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close