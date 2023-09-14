Полынцева Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Зуева Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полынцева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Полынцев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полынцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Полынцев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полынцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Полынцев Михаил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно