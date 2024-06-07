Гончарова Мария Дионисьевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончарова Мария Дионисьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

VS
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Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1906

Муж: Телегин Иван Григорьевич

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1907

Сын: Телегина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Григорьевич

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.03.1909

Сын: Телегин Иван Иванович

Отец ребёнка: Телегин Иван Григорьевич

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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