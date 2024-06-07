Гончарова Мария Дионисьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1906
Рождение ребёнка
01.10.1907
Сын: Телегина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
27.03.1909
Отец ребёнка: Телегин Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно