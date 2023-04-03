Савин Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

30.01.1823

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Савин Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1810

Жена: Матрена

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Оной Станицы козак Прокопий Савин отставного Харунжего Ивана Барышникова с дочерью девицею Матреною, оба первым браком со учинением обысков и присяги обвенчаны Священником Иоанном Лампадчиковым диакон... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Савин Василий

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
24.05.1823

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Матрена

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
пятидесятник
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
30.01.1823
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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