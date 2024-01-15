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Смурова Александра Петровна

Место рождения

Сутыль

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Петр Платонович

Мать: не указана

Сутыль
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Смуров Александр Андреевич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1907

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Смуров Александр Андреевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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