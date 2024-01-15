Смурова Александра Петровна
Место рожденияСутыль
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Петр Платонович
Сутыль
Бракосочетание
03.02.1906
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1907
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Смуров Александр Андреевич
Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно