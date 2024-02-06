Тищенко (Тищенко) Тамара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Тищенко) Тамара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗВ
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Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Тищенко Николай Ильич

Мать: Тищенко Елена

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