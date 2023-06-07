(Щербина) Евфросиния Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1881
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Григорий Иванович
Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно