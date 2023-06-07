(Щербина) Евфросиния Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Евфросиния Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1881

Муж: Щербина Иван Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Щербина Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Щербина Иван Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Щербина Михаил Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Григорий Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Андрей Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Василий Иванович

Отец ребёнка: Щербина Иван Филиппов

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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