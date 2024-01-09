Бирючев (Бирич) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бирючев (Бирич) Феодосий Даниилович
Отец ребёнка: Бирючев (Бирич) Данил
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бирючев (Бирич) Илья Данилович
Отец ребёнка: Бирючев (Бирич) Данил
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бирючева (Бирич) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Бирючев (Бирич) Данил
Ниргит, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Бирючев (Бирич) Данил
Чернявские, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно