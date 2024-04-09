Адамова (Домащенко) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамова (Домащенко) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Бурук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

27.11.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1920

Отец: Домащенко Григорий Спиридонович

Мать: Домащенко (Ялыжко) Александра Даниловна

Бурук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://ya.ru/archive/catalog/af873a2b-637c-4c8b-ae98-897d943ba90d/121?text=домащенко&snippet=Священник+Павел+Владиславлев+Крестьянин+Бурукского+у.+Григорий+Спиридонов+%5C007%5BДомащенко%5C007%5D+и+за... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
? Под вопросом. Может и Бурук

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