Адамова (Домащенко) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1920
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Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
? Под вопросом. Может и Бурук