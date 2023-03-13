Сулимова Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сулимовъ Силантий
Отец ребёнка: Сулимовъ Игнатий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Сулимовъ Игнатий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сулимовъ Данила
Отец ребёнка: Сулимовъ Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулимовъ Игнатий