Сулимова Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова Прасковья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Сулимовъ Силантий

Отец ребёнка: Сулимовъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Сулимовъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сулимовъ Данила

Отец ребёнка: Сулимовъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулимовъ Игнатий

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