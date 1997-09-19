Бурданова(Дронова) (Дронова) Раиса Ивановна 23.12.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурданова(Дронова) (Дронова) Раиса Ивановна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.12.1930

Дата смерти

19.09.1997

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930

Отец: Дронов Иван Егорович

Мать: Дронова (Сачкова) Елена Алексеевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
06.03.1955

Муж: Бурданов Михаил Георгиевич

Ставропольский край г.Пятигорск
городское бюро ЗАГС
Рождение ребёнка
01.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Михаил Георгиевич

г.Москва
Смерть
19.09.1997
Москва
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище,москва

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