Бурданова(Дронова) (Дронова) Раиса Ивановна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.12.1930
Дата смерти19.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
06.03.1955
Ставропольский край г.Пятигорск
городское бюро ЗАГС
Рождение ребёнка
01.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурданов Михаил Георгиевич
г.Москва
Смерть
19.09.1997
Москва
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище,москва