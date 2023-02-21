Огородникова Неонила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Неонила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Огородников Филип Антонович

Отец ребёнка: Огородников Антон Обросимович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Огородников Антон Обросимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Антон Обросимович

Смерть
После 1764
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