Огородникова Неонила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Огородников Филип Антонович
Отец ребёнка: Огородников Антон Обросимович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Огородников Антон Обросимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764