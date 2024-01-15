Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Перцева) Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Антон Александрович
Отец ребёнка: Баранов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Елена Александровна
Отец ребёнка: Баранов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Баранов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Александр