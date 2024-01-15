Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Перцева) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Антон Александрович

Отец ребёнка: Баранов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Елена Александровна

Отец ребёнка: Баранов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Баранов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Александр

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