Ашмарин (Ошмарин) Евгений (Геннадий) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашмарин (Ошмарин) Евгений (Геннадий) Николаевич

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Место рождения

Д. Бородинка Кушвинский район ( видимо был Красноуральский р-н)

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Ошмарин Николай Матвеевич

Мать: Ошмарина Мария Матвеевна

Д. Бородинка Кушвинский район ( видимо был Красноуральский р-н)
Военная служба
?.09.1944
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Приписав 1 год, записался добровольцем в маршевые роты г. Богданович, но попал в госпиталь в Камышлове, перевели в Свердловск на ул. Декабристов. Потом команда 2 в Верхнем Уфалее 29 учебный танковый п... Показать все
Бракосочетание
1948

Жена: Ашмарина Надежда Никитовна

Рождение ребёнка
03.06.1951

Сын: Ашмарин Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Ашмарина Надежда Никитовна

Рождение ребёнка
09.07.1954

Сын: Ашмарин Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Ашмарина Надежда Никитовна

Калья, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1958

Дочь: Шумина Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Ашмарина Надежда Никитовна

Калья, Североуральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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