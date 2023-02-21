Ашмарин (Ошмарин) Евгений (Геннадий) Николаевич
Место рожденияД. Бородинка Кушвинский район ( видимо был Красноуральский р-н)
Дата рождения01.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Д. Бородинка Кушвинский район ( видимо был Красноуральский р-н)
Военная служба
?.09.1944
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Приписав 1 год, записался добровольцем в маршевые роты г. Богданович, но попал в госпиталь в Камышлове, перевели в Свердловск на ул. Декабристов. Потом команда 2 в Верхнем Уфалее 29 учебный танковый п... Показать все
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
03.06.1951
Сын: Ашмарин Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: Ашмарина Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
09.07.1954
Сын: Ашмарин Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Ашмарина Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
14.06.1958
Дочь: Шумина Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Ашмарина Надежда Никитовна
Смерть
Неизвестно