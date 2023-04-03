Песков Василий
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения10.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1927
Отец: Песков Кузьма (Козьма)
Мать: Пескова Ефимия
Алтайский край
Рождение ребёнка
22.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно