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Песков Василий

Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

10.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1880 и 1881 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1927

Отец: Песков Кузьма (Козьма)

Мать: Пескова Ефимия

Алтайский край
Рождение ребёнка
22.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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