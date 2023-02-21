Савотина (Володина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савотина (Володина) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1960

Отец: Володин Александр Иванович

Мать: Володина Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
23.01.1985

Дочь: Смирнова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.1987

Дочь: Егорова Кристина Андреевна

Отец ребёнка: Савотин Андрей

Бракосочетание
19.03.1988

Муж: Савотин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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