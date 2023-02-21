Савотина (Володина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1960
Рождение ребёнка
23.01.1985
Дочь: Смирнова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1987
Дочь: Егорова Кристина Андреевна
Отец ребёнка: Савотин Андрей
Бракосочетание
19.03.1988
Муж: Савотин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан