Есаулова Евдокия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиПосле 1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1833 ст.
Дочь: (Эсаулова) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович
МК 1833 Бахта, Троицкая (237/75/272, 236-267а) №18/18.03/3/поч.Князевский/Ивана Спиридонова Есаулова+Евдокии Максимовой - дочь Дарья
Рождение ребёнка
02.02.1834 ст.
Дочь: Есаулова Агафья Иванова
Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович
МК 1834 Бахта, Троицкая (237/75/272, 268-297) №10/02.02/04/поч.Князевский/Ивана Спиридонова Есаулова+Евдокии Максимовы - дочь Агафья
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Есаулов Егор Иванов
Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
12.02.1836 ст.
Дочь: (Эсаулова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович
МК 1836 Бахта, Троицкая (237/75/272, 338-371) №18/12.02/13/поч.Князевский/у кр.Ивана Спиридонова Есаулова +Евдокия Максимова - дочь Евдокия В: Сельского жителя кр Павла Власова Метелева дочь девка Аки... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1837 ст.
Дочь: (Эсаулова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович
МК 1837 Бахта, Троицкая (237/75/272, 372-412) №11/27.03/28/поч.Князевский/Иван Спиридонов Есаулов+Евдокия Максимова - дочь Мария
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Дочь: (Есаулова) Васса Иванова
Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: (Есаулова) Фекла Иванова
Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович
Смерть
После 1869 ст.