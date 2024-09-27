Есаулова Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаулова Евдокия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

После 1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
18.03.1833 ст.

Дочь: (Эсаулова) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1833 Бахта, Троицкая (237/75/272, 236-267а) №18/18.03/3/поч.Князевский/Ивана Спиридонова Есаулова+Евдокии Максимовой - дочь Дарья
Рождение ребёнка
02.02.1834 ст.

Дочь: Есаулова Агафья Иванова

Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1834 Бахта, Троицкая (237/75/272, 268-297) №10/02.02/04/поч.Князевский/Ивана Спиридонова Есаулова+Евдокии Максимовы - дочь Агафья
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Есаулов Егор Иванов

Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
12.02.1836 ст.

Дочь: (Эсаулова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1836 Бахта, Троицкая (237/75/272, 338-371) №18/12.02/13/поч.Князевский/у кр.Ивана Спиридонова Есаулова +Евдокия Максимова - дочь Евдокия В: Сельского жителя кр Павла Власова Метелева дочь девка Аки... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1837 ст.

Дочь: (Эсаулова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1837 Бахта, Троицкая (237/75/272, 372-412) №11/27.03/28/поч.Князевский/Иван Спиридонов Есаулов+Евдокия Максимова - дочь Мария
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Дочь: (Есаулова) Васса Иванова

Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: (Есаулова) Фекла Иванова

Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Сын: Есаулов Артемей Иванов

Отец ребёнка: Ясаулов Иван Спиридонович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1869 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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