Таболин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Таболина) Лариса Федоровна
Мать ребёнка: Таболина (Карпач) Александра Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1962
Сын: Таболин Евгений Федорович
Мать ребёнка: Таболина (Карпач) Александра Лукьяновна
Смерть
Неизвестно