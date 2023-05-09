Таболин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таболин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Таболина) Лариса Федоровна

Мать ребёнка: Таболина (Карпач) Александра Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таболина (Карпач) Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
13.03.1962

Сын: Таболин Евгений Федорович

Мать ребёнка: Таболина (Карпач) Александра Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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