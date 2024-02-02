Захаров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1980
Отец: Захаров Николай
Мать: Захарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Алескандровна
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно