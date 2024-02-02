Захаров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1980

Отец: Захаров Николай

Мать: Захарова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Алескандровна

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Екатерина Валерьевна

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