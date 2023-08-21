Кузьмина (Лобанова) Пелагия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Лобанова) Пелагия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1939

Дата смерти

18.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939

Отец: Лобанов Игнатий Ефимович

Мать: Лобанова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Кузьмина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
14.12.1969

Сын: Кузьмин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Николай Сергеевич

Смерть
18.11.1981
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