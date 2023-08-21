Кузьмина (Лобанова) Пелагия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1939
Дата смерти18.11.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Кузьмина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
14.12.1969
Сын: Кузьмин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1981