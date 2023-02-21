Бралгина Наталья Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБралгина Наталья Никоновна

Бралгина Наталья Никоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бралдин Тимофей мл. Гаврилович

Отец ребёнка: Бралдин Гаврила Васильевич

Бралгина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бралдин Гаврила Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close