Бралгина Наталья Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бралдин Тимофей мл. Гаврилович
Отец ребёнка: Бралдин Гаврила Васильевич
Бралгина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно