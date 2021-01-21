Нафанаилов Гаврил Гаврильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1947
Дата смерти21.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1947
Рождение ребёнка
1972
Сын: Нафанаилов Василий Гаврильевич
Мать ребёнка: Нафанаилова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1976
Дочь: Федорова Ирина Гаврильевна
Мать ребёнка: Нафанаилова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1978
Дочь: Нафанаилова Валентина Гаврильевна
Мать ребёнка: Нафанаилова Татьяна Васильевна
Смерть
21.01.2021