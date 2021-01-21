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Нафанаилов Гаврил Гаврильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1947

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1947

Отец: Нафанаилов Гаврил Иннокентьевич

Мать: Нафанаилова Мария Фомична

Рождение ребёнка
1972

Сын: Нафанаилов Василий Гаврильевич

Мать ребёнка: Нафанаилова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1976

Дочь: Федорова Ирина Гаврильевна

Мать ребёнка: Нафанаилова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1978

Дочь: Нафанаилова Валентина Гаврильевна

Мать ребёнка: Нафанаилова Татьяна Васильевна

Смерть
21.01.2021
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