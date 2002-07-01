Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения25.02.1937
Дата смерти01.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1965
Сын: Саенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Саенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саенко Василий Иванович
Смерть
01.07.2002