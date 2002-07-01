Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

25.02.1937

Дата смерти

01.07.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саенко Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1965

Сын: Саенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Саенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саенко Василий Иванович

Смерть
01.07.2002

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