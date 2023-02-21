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Псарёва Мария Федоровна

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Место рождения

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

13.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: Псарёв Федор Данилович

Мать: не указана

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Александр Степанович

Отец ребёнка: Псарёв Степан Иванович

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарёв Степан Иванович

Смерть
13.11.1980
Украина, г. Краматорск
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