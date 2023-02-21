Псарёва Мария Федоровна
Место рожденияРоссия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти13.11.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Отец: Псарёв Федор Данилович
Мать: не указана
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псарёв Александр Степанович
Отец ребёнка: Псарёв Степан Иванович
Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1980
Украина, г. Краматорск