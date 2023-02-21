Перегудов Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегудов Степан Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Перегудов Павел Иванович

Мать: не указана

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