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Прасковья
Прасковья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Федор
1797 г.р.
Дети
Григорий
1817 г.р.
Надежда
1821 г.р.
Добавил:
GZ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын:
Григорий
Отец ребёнка:
Федор
Рождение ребёнка
1821
Дочь:
Надежда
Отец ребёнка:
Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Федор
Смерть
Неизвестно
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