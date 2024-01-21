Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

1817 г.р.
1821 г.р.

Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Смерть
Неизвестно
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