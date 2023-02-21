Антонович (Яворовская) Магдалена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонович (Яворовская) Магдалена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1866

Сын: Антонович Антон Петрович

Отец ребёнка: Антонович Петр

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.05.1869

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Антонович Петр

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.04.1872

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Антонович Петр

д. Завальная Брониковской вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.05.1875

Сын: Антонович Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Антонович Петр

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонович Петр

Смерть
Неизвестно
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