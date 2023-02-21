Антонович (Яворовская) Магдалена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1866
Отец ребёнка: Антонович Петр
Рождение ребёнка
05.05.1869
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Антонович Петр
Рождение ребёнка
13.04.1872
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Антонович Петр
д. Завальная Брониковской вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.05.1875
Отец ребёнка: Антонович Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонович Петр
Смерть
Неизвестно