Якубовская Елена(?) Хасеневна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1877
Дочь: Якубовская ? Мустафовна
Отец ребёнка: Якубовский Мустафа Яковлевич
Рождение ребёнка
После 1877
Дочь: Якубовская Азыма Мустафовна
Отец ребёнка: Якубовский Мустафа Яковлевич
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно