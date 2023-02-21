Якубовская Елена(?) Хасеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская Елена(?) Хасеневна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1877

Дочь: Якубовская ? Мустафовна

Отец ребёнка: Якубовский Мустафа Яковлевич

Рождение ребёнка
После 1877

Дочь: Якубовская Азыма Мустафовна

Отец ребёнка: Якубовский Мустафа Яковлевич

Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Мустафа Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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