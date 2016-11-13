Синятников Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синятников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1932

Дата смерти

13.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932

Отец: Синятников Иван Георгиевич

Мать: Синятникова Ульяна Стефановна

Рождение ребёнка
25.01.1961

Дочь: Араканцева Татьяна Александрова

Мать ребёнка: Синятникова Зоя Никитовна

Рождение ребёнка
16.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синятникова Зоя Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Пётр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.11.2016
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