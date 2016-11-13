Синятников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1932
Дата смерти13.11.2016
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932
Рождение ребёнка
25.01.1961
Дочь: Араканцева Татьяна Александрова
Мать ребёнка: Синятникова Зоя Никитовна
Рождение ребёнка
16.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синятникова Зоя Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Пётр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.11.2016