Нигматуллина (Тарзиманова) Фаузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина (Тарзиманова) Фаузия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Радик Лутфрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Радик Лутфрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Радик Лутфрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Радик Лутфрахманович

Смерть
Неизвестно

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