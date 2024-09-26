Рябчинская Акилина Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Рябчинская) Ксения Митрофанова
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Дочь: (Рябчинская) Домникия Митрофанова
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Дочь: (Рябчинская) Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Дочь: (Рябчинская) Параскева Митрофанова
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Дочь: (Рябчинская) Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Дочь: (Рябчинская) Анна Митрофанова
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Сын: Рябчинский Иоанн Митрофанов
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Сын: Рябчинский Стефан Митрофанов
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов
Сын: Рябчинский Пётр Митрофанов
Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов