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Рябчинская Акилина Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябчинский Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
21.01.1885

Дочь: (Рябчинская) Ксения Митрофанова

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
09.01.1887

Дочь: (Рябчинская) Домникия Митрофанова

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
26.10.1888

Дочь: (Рябчинская) Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
25.10.1890

Дочь: (Рябчинская) Параскева Митрофанова

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
05.11.1892

Дочь: (Рябчинская) Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
07.01.1896

Дочь: (Рябчинская) Анна Митрофанова

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.06.1901

Сын: Рябчинский Иоанн Митрофанов

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
31.07.1903

Сын: Рябчинский Стефан Митрофанов

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
20.12.1904

Сын: Рябчинский Пётр Митрофанов

Отец ребёнка: Рябчинский Митрофан Иванов

Смерть
Неизвестно

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