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Наймушина Овдотья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Наймушин Павел Архипов

Отец ребёнка: Наймушин Архип Семенов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1785 ст.

Сын: Наймушин Сергей Архипов

Отец ребёнка: Наймушин Архип Семенов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Параскева Архипова

Отец ребёнка: Наймушин Архип Семенов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Архип Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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