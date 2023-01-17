Солёнов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнов Иван Алексеевич

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

08.10.1890

Пол

Мужской

Отец

Мать

1868 г.р.

Дети

1923 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1890

Отец: Солёнов Алексей Иванович

Мать: Матрена Кузьмина

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Соленов Василий Иванович

Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Соленов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д

Рождение ребёнка
1931

Сын: Солёнов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д

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