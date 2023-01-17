Солёнов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1890
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1890
Отец: Солёнов Алексей Иванович
Мать: Матрена Кузьмина
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Солёнова Дарья Д
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно