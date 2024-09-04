Алгазина Степанида Лаврентьевна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1852
Отец ребёнка: Алгазин Еремей Парфёнович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Алгазина) Авдотья Еремеевна
Отец ребёнка: Алгазин Еремей Парфёнович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Алгазина) Елена Еремеевна
Отец ребёнка: Алгазин Еремей Парфёнович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Алгазин Евлампий (В Миру) (В Миру) Еремеевич
Отец ребёнка: Алгазин Еремей Парфёнович
Смерть
Неизвестно