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Алгазина Степанида Лаврентьевна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Еремей Парфёнович

Рождение ребёнка
20.06.1852

Сын: Алгазин Иван Еремеевич

Отец ребёнка: Алгазин Еремей Парфёнович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Алгазина) Авдотья Еремеевна

Отец ребёнка: Алгазин Еремей Парфёнович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Алгазина) Елена Еремеевна

Отец ребёнка: Алгазин Еремей Парфёнович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Алгазин Евлампий (В Миру) (В Миру) Еремеевич

Отец ребёнка: Алгазин Еремей Парфёнович

Смерть
Неизвестно

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