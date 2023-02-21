Подкопаева (Курочкина) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1954
Дата смерти07.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1954
Рождение ребёнка
21.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.1992
Причина смерти: Рак