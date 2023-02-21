Подкопаева (Курочкина) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкопаева (Курочкина) Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1954

Дата смерти

07.08.1992

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1954

Отец: Курочкин Николай Иванович

Мать: Курочкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.08.1992
Причина смерти: Рак
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