Шашура (Моисеенко) Степанида Стефанида Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашура (Моисеенко) Степанида Стефанида Кононовна

Шашура (Моисеенко) Степанида Стефанида Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеенко (Моисеенок Мойсеенок) Конон Васильевич

Мать: Моисеенко Агафья Андреевна

Бракосочетание
09.01.1891

Муж: Шашура Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
26.01.1893

Сын: Шашура Ксенофонт Михайлович

Отец ребёнка: Шашура Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
07.01.1898

Сын: Шашура Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шашура Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
08.05.1900

Сын: Шашура Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шашура Михаил Михайлович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.