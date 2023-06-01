Шашура (Моисеенко) Степанида Стефанида Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1891
Рождение ребёнка
26.01.1893
Сын: Шашура Ксенофонт Михайлович
Отец ребёнка: Шашура Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
07.01.1898
Отец ребёнка: Шашура Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1900
Сын: Шашура Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шашура Михаил Михайлович
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно