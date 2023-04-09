Тимофей Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Запрягаев Фрол Козмич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Авдотья Лукинична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Иринья Тимофеевна
Мать ребёнка: Авдотья Лукинична
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Авдотья Лукинична
Рождение ребёнка
1950
Сын: Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Авдотья Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Лукинична
Смерть
Неизвестно