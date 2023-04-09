Тимофей Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Запрягаев Фрол Козмич

Мать: Запрягаева Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Авдотья Лукинична

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Иринья Тимофеевна

Мать ребёнка: Авдотья Лукинична

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Авдотья Лукинична

Рождение ребёнка
1950

Сын: Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Авдотья Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Лукинична

Смерть
Неизвестно
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