Пелешко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко Виктор

Место рождения

с.степное Ставропольский край

Дата рождения

10.04.1938

Дата смерти

29.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1938

Отец: Пелешко Николай

Мать: Пелешко Антонина

с.степное Ставропольский край
Бракосочетание
18.02.1968

Жена: Пелешко Тамара

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелешко Тамара

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелешко Тамара

Рождение ребёнка
22.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелешко Тамара

с.степное Ставропольский край
Смерть
29.10.1979
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