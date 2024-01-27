Пелешко Виктор
Место рожденияс.степное Ставропольский край
Дата рождения10.04.1938
Дата смерти29.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1938
Отец: Пелешко Николай
Мать: Пелешко Антонина
с.степное Ставропольский край
Бракосочетание
18.02.1968
Жена: Пелешко Тамара
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.01.1969
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.06.1971
Рождение ребёнка
22.05.1976
с.степное Ставропольский край
Смерть
29.10.1979