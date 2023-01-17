Покровская (Мальцева) Рахиль Александровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти21.11.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1885
Сын: Покровский Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.
Сын: Покровский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1912 ст.
от горловой чахотки