Покровская (Мальцева) Рахиль Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Мальцева) Рахиль Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

21.11.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Мальцев Александр Протолеонович

Мать: Мальцева Асенефа Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Покровский Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.

Сын: Покровский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.11.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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