Пименова (Маркушина) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова (Маркушина) Анисья Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

После 12.02.1927

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: Маркушин Василий Кириллович

Мать: Маркушина Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.01.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1915

Сын: Пименов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Пименов Василий Васильевич

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1917

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Пименов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1927

Сын: Пименов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Пименов Василий Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 12.02.1927
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