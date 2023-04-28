Пименова (Маркушина) Анисья Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1893
Дата смертиПосле 12.02.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893
Крещение
04.01.1893
Рождение ребёнка
10.07.1915
Сын: Пименов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Пименов Василий Васильевич
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1917
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Пименов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1927
Сын: Пименов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Пименов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 12.02.1927