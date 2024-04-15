Гончаренко Параскева
Место рождения
Дата рождения25.07.1898 ст.
Дата смерти14.01.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1898 ст.
Мать: Дудка Мария Платоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-X?i=95&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.01.1899 ст.
Причина смерти: от кашля | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96T-4?i=58&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.01.1899 ст.
на кладбище д. Кровной