Гончаренко Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Параскева

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.07.1898 ст.

Дата смерти

14.01.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1898 ст.

Отец: не указан

Мать: Дудка Мария Платоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-X?i=95&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.01.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кашля | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96T-4?i=58&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.01.1899 ст.
на кладбище д. Кровной
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