Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1886

Сын: Бабин Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Бабин Петр Яковлев

Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1887

Дочь: Бабина Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1891

Дочь: Бабина Александра Яковлева

Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1894

Дочь: Бабина Мария Яковлева

Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1896

Дочь: Бабина Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Яков Михайлов

Смерть
Неизвестно
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