Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1886
Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов
Рождение ребёнка
26.06.1887
Сын: Бабин Петр Яковлев
Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов
Рождение ребёнка
08.07.1887
Дочь: Бабина Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов
Рождение ребёнка
11.04.1891
Дочь: Бабина Александра Яковлева
Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов
Рождение ребёнка
16.02.1894
Дочь: Бабина Мария Яковлева
Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов
Рождение ребёнка
10.10.1896
Дочь: Бабина Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Бабин Яков Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Яков Михайлов
Смерть
Неизвестно