Марфа Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Домна Ильина
Отец ребёнка: ??? Илья Симеонов
Рождение ребёнка
1781
Сын: ??? Василий Ильин
Отец ребёнка: ??? Илья Симеонов
Рождение ребёнка
1785
Сын: ??? Фома Ильин
Отец ребёнка: ??? Илья Симеонов
Рождение ребёнка
1790
Сын: ??? Еммануилъ Ильин
Отец ребёнка: ??? Илья Симеонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? Илья Симеонов
Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно