Марфа Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Потапова

Марфа Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Домна Ильина

Отец ребёнка: ??? Илья Симеонов

Рождение ребёнка
1781

Сын: ??? Василий Ильин

Отец ребёнка: ??? Илья Симеонов

Рождение ребёнка
1785

Сын: ??? Фома Ильин

Отец ребёнка: ??? Илья Симеонов

Рождение ребёнка
1790

Сын: ??? Еммануилъ Ильин

Отец ребёнка: ??? Илья Симеонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Илья Симеонов

Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close