Зуев Виктор Михайлович
Место рожденияг. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Дата рождения24.06.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1950
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
25.06.1974
Мать ребёнка: Зуева Валентина Алексеевна
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Валентина Алексеевна
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.05.1986
Мать ребёнка: Зуева Валентина Алексеевна
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно