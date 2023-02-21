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Зуев Виктор Михайлович

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Место рождения

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан

Дата рождения

24.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1950

Отец: Зуев Михаил Николаевич

Мать: Зуева Александра Максимовна

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
25.06.1974

Сын: Зуев Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Зуева Валентина Алексеевна

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Валентина Алексеевна

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
16.05.1986

Сын: Зуев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Зуева Валентина Алексеевна

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Валентина Алексеевна

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