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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1885
Сын: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович
Отец ребёнка: Сухоруков Авксентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сухоруков Алексей Авксентьевич
Отец ребёнка: Сухоруков Авксентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сухоруков Василий Авксентьевич
Отец ребёнка: Сухоруков Авксентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905
Сын: Сухоруков Иван Авксентьевич
Отец ребёнка: Сухоруков Авксентий Дмитриевич