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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1878 и 1885

Сын: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович

Отец ребёнка: Сухоруков Авксентий Дмитриевич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сухоруков Алексей Авксентьевич

Отец ребёнка: Сухоруков Авксентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сухоруков Василий Авксентьевич

Отец ребёнка: Сухоруков Авксентий Дмитриевич

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905

Сын: Сухоруков Иван Авксентьевич

Отец ребёнка: Сухоруков Авксентий Дмитриевич

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