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Багаев Михаил Дмитриевич
Багаев Михаил Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Мужской
Отец
Багаев Дмитрий Ефимович
1908 г.р.
Мать
Багаева Дария Тимофеевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Багаев Дмитрий Ефимович
Мать:
Багаева Дария Тимофеевна
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