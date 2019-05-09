Гергоков Казбек Харунович
Место рожденияДжегута
Дата рожденияВычислено 09.05.1938
Дата смерти21.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 09.05.1938
Отец: Гергоков Харун Байрамович
Мать: Эркенова Медина
Джегута
Рождение ребёнка
18.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хубиева Любовь Османовна
Преградная, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
21.01.2020