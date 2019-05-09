Гергоков Казбек Харунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гергоков Казбек Харунович

Место рождения

Джегута

Дата рождения

Вычислено 09.05.1938

Дата смерти

21.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 09.05.1938

Отец: Гергоков Харун Байрамович

Мать: Эркенова Медина

Джегута
Рождение ребёнка
18.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хубиева Любовь Османовна

Преградная, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
21.01.2020
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