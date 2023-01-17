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Костромин Петр Лаврентьевич

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Место рождения

Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

12.06.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.19

Дочь: Костромина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Костромина Анастасия Николаевна

Рождение
12.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Кугунур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.09.1953

Сын: Костромин Александр Петрович

Мать ребёнка: Костромина Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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