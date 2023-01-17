Костромин Петр Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.19
Дочь: Костромина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Костромина Анастасия Николаевна
Рождение
12.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1953
Сын: Костромин Александр Петрович
Мать ребёнка: Костромина Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл